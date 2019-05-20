"Сент-Луис" разгромил "Сан-Хосе", Тарасенко набрал три очка

"Сент-Луис" выиграл у "Сан-Хосе" (5:0) в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 3-2.
В составе победителей отличились Оскар Сундквист, Джейден Шворц (трижды) и Владимир Тарасенко, который реализовал буллит. Российский форвард также сделал две результативные передачи.
Шестой матч состоится 22 мая. Хозяином будет "Сент-Луис". Начало в 03.00 по московскому времени.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/2 финала
Пятый матч
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Сундквист - 4, 5:50 - 0:1. Шворц - 10, 23:05 - 0:2. Тарасенко - 7 (буллит), 26:53 - 0:3. Шворц - 11 (бол., Перрон, Тарасенко), 42:19 - 0:4. Шворц - 12 (Тарасенко, Шенн), 56:02 - 0:5.
Вратари: Джонс - Биннингтон.
Штраф: 36 - 6.
Броски: 21 (11+6+4) - 40 (4+20+16).
Наши: - - Барбашев (15.52/3/0), Тарасенко (14.53/3/+3).
19 мая. Сан-Хосе. SAP Center.
Счет в серии: 2-3
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков