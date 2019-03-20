"Сент-Луис" разгромил "Эдмонтон", забросив 7 шайб

"Сент-Луис" выиграл у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). "Ойлерз" проиграл вторую встречу кряду.
Российские игроки "Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Эдмонтон" - 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)
Голы: Шворц - 8 (Перрон, Дель Зотто), 11:41 - 1:0. Пьетранджело - 13 (Шворц, Сундквист), 20:27 - 2:0. Шворц - 9 (Бозак, Данн), 25:42 - 3:0. Перрон - 19 (Боумистер, Сундквист), 27:14 - 4:0. Ньюджент-Хопкинс - 24 (Ларссон, Лучич), 38:28 - 4:1. Кассиан - 13 (Клефбом), 39:23 - 4:2. Перрон - 20 (бол., Шенн, Пьетранджело), 46:00 - 5:2. Марун - 8 (Томас, Бозак), 53:22 - 6:2. Шворц - 10 (бол., Сэнфорд, Бозак), 58:48 - 7:2.
Вратари: Биннингтон - Коскинен (Столарз, 25:42, 38:19 - 38:28).
Штраф: 7 - 28.
Броски: 44 (13+15+16) - 17 (5+8+4).
Наши: Барбашев (12.25/1/-1), Тарасенко (17.32/5/0) - -.
20 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.