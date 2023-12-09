Марченко пошутил о формуле успеха «Коламбуса»: «Форчек, бэкчек и пэйчек»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко пошутил по поводу формулы успеха «Блю Джэкетс» в матче с «Сент-Луисом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Все просто — это тяжелая работа. А еще форчек (активный прессинг. — Прим. «СЭ»), бэкчек (выполнение нападающими защитных функций. — (Прим. «СЭ») и пэйчек (зарплата. — Прим. «СЭ»). (смеется) Ладно ребята, я шучу», — сказал Марченко после игры.

Чинахов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Сент-Луис», Марченко — третьей