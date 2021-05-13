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Барбашев отметился голом в победном матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»

06:34
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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Блюз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 5-м в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Барбашев — 5 (Перрон, Парэйко), 12:54 — 1:0. Шворц — 8 (Кайру, Шенн), 14:40 — 2:0. Крюг — 2 (О`Райлли, Перрон), 29:56 — 3:0. Перрон — 17 (Крюг, Фолк), 33:10 — 4:0.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (11+12+4) — 31 (13+14+4).

Наши: Барбашев (16.48/2/+2), Костин (12.44/0/0) — Капризов (19.13/5/-1).

13 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

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