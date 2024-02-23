Белоусов: «Когда играл Гретцки, кто хорошо катался, тот и забивал. Сейчас так просто не забьешь»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов считает, что российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину сложнее забивать голы, чем канадцу Уэйну Гретцки в свое время.

«Думаю, что Овечкина 100 процентов вытянут. Я так понимаю, победы или поражения «Вашингтона» уже не важны. Главное, чтобы Саня забивал. Я считаю, что это будет просто вау, если он побьет рекорд. Но давайте будем объективны, когда играл Гретцки — мало кто умел на коньках кататься. От синей можно было низом бросать — и был гол. Кто тогда хорошо катался, тот и забивал. А Гретцки, наверное, самый лучший игрок в истории в плане катания. Вот он и нафигачил голов, сейчас ты так просто не забьешь.

Я не знаю, что надо сделать сейчас, чтобы гол забить: либо лягушка запрыгнет, либо подставление на пятаке, либо бросок из-под защитника так, чтобы вратарь не увидел. Уровень хоккея очень изменился. Приходится много толкаться, вокруг полно борьбы. Даже на моих глазах за последние 10 лет уровень игры сильно вырос. В такой реальности рекорд Овечкина будет цениться еще выше», — цитирует Metaratings.ru Белоусова.

Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. У Овечкина, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, — 838 голов.