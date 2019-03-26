Семен Варламов: "Хочу подписать многолетний контракт с "Колорадо"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов сказал, что хочет остаться в команде и подписать долгосрочный контракт.

- Никогда не скрывал, что мне нравится играть за "Колорадо" и хочется выиграть Кубок Стэнли с этим клубом. В нем я провел уже большую часть своей карьеры – и считаю, что он сейчас движется в правильном направлении, - сказал Варламов. - У нас хорошая боеспособная команда с талантливыми молодыми ребятами. Много талантов на подходе из фарм-клуба. Думаю, что в будущем "Колорадо" ждет успех. Мне нравятся и город, и болельщики. Не хочется уходить – наоборот, есть желание подписать многолетний контракт. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Семена Варламова - скоро в "СЭ"