Семен Варламов: «Абсолютно не чувствую, что сделал что-то особенное»

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился впечатлениями после матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (4:0). В этой игре он сделал шатаут.

«Безусловно, я не могу не отдать должное полевым игрокам, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — Ребята отлично действовали перед моими воротами, и я особо хочу пожать руку Энди (Грина — Прим. «СЭ»), который сделал пару совершенно фантастических блоков.

Но это плей-офф, и личная статистика тут отходит даже не на второй, а на третий план. Главное — это победы команды. Я абсолютно не чувствую, что сделал что-то особенное.

Пока нам нечего особенно праздновать и отмечать. У нас впереди еще много работы. Но мои родители в настоящем восторге от того, что сейчас происходит с нашей командой. Хороший старт — это приятно, но серия обещает быть долгой. Нам не стоит расслабляться. Нужно выиграть четыре раза, а не один».

Варламов сделал 29 сэйвов в этой игре. Он был признан первой звездой матча.