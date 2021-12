Панарин стал седьмым россиянином в истории НХЛ с 500 очками в первых 7 сезонах

Russians to post 500+ points within their first 7 NHL seasons:

A. Ovechkin- 679 (2005-12)

S. Fedorov- 592 (1990-97)

E, Malkin- 560 ('06-13)

I. Kovalchuk- 557 (01-09)

N. Kucherov- 547 (13-20)

P. Datsyuk- 522 (01-09)

A. Panarin- 503 (15-22 via 2G-2A in a 6-2 @NYRangers win vs CHI) pic.twitter.com/edmmf3uUWj