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«Сан-Хосе» выставит Эвандера Кейна на драфт отказов. Он получает 7 миллионов долларов в год

21:40
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
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«Сан-Хосе» выставит нападающего Эвандера Кейна на драфт отказов. Если ни одна команда не заберет форварда, то он будет отправлен в фарм клуб в АХЛ, сообщает журналист Кертис Пашелка.

Кейн не провел ни одного матча в этом сезоне. Он был отстранен на 21-й матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола перед стартом сезона. Хоккеист предоставил поддельный сертификат о вакцинации.

У Эвандера Кейна, в январе заявившего о банкротстве, остается еще четыре года контракта с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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