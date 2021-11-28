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Команда Западной конференции интересуется Эвандером Кейном. «Сан-Хосе» не хочет добавлять к игроку пик первого раунда

21:32
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
Эвандер Кейн. Фото Getty Images
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Однако из команд Западной конференции проявляет активный интерес к нападающему «Сан-Хосе» Эвандеру Кейну. Клуб не требует «Акул» удержать часть зарплаты 30-летнего форварда, но в таком случае хочет получить в довесок пик первого раунда, сообщает журналист Шен Пенг.

«Шаркс» пока не готовы идти на такие условия, так не намерены расставаться с драфт-пиками.

Форвард «Сан-Хосе» был отстранен на 21-й матч НХЛ из-за нарушения антиковидного протокола перед стартом сезона.

У Эвандера Кейна, в январе заявившего о банкротстве, остается еще четыре года контракта с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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