«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Эклунд оформил хет-трик

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» хет-трик оформил Уилльям Эклунд, у «блюзменов» отличились Джордан Кайру и Брэйден Шенн, Павел Бучневич сделал результативную передачу.

После этого матча «Сан-Хосе» с 44 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 85 очками — на девятой строчке.