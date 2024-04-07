«Чикаго» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Чикаго» — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Роопе Хинтц и Джейми Бенн, у «Блэкхокс» шайбы забросили Коннор Бедард, Андреас Атанасиу и Сет Джонс.

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