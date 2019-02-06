"Сан-Хосе" прервал победную серию "Виннипега"

"Виннипег" на своем льду проиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). "Шаркс" одержал третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию "Джетс".

Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.

"Виннипег" идет на 2-м месте в Западной конференции, а "Сан-Хосе" - на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Сан-Хосе" – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уилер – 11 (Моррисси, Трауба), 3:08 – 1:0. Кутюр – 20 (бол., Павелски, Лабанк), 10:54 – 1:1. Перро – 11 (Майерс, Танев), 20:52 – 2:1. Серенсен – 11 (Лабанк, Власик), 42:35 – 2:2. Павелски – 29 (мен., Бернс), 62:49 – 2:3.

Вратари: Хеллебайк – Джонс.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 27 (5+15+6+1) – 38 (14+6+16+2).

Наши: Куликов (18.37/1/0) – -.

6 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.