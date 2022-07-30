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Сегодня, 16:07

Панарин рассказал, чем Овечкин удивил его в телефонном разговоре

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Москве в конце июля прошел матч под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина. Хоккеист «Рейнджерс» рассказал, как удалось пригласить на игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Просто позвонил, он сразу: «Я согласен». Все. Честно, удивил меня. Я очень обрадовался. Он тут позвонил мне за пару дней до матча, я испугался, потому что думал, что он сейчас откажется. Говорю: «Сань, не пугай меня», а он по билетам звонил спросить.

Потом еще отругал меня, что ни фига не знаю, потому что я со своей «Нокией». Все эти организационные моменты поручил ребятам, они звонили, приглашали ребят принять участие. Некоторые не понимали — я их зову или не я», — рассказал Артемий Панарин matchtv.ru.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

Источник: https://matchtv.ru/
Александр Овечкин
Артемий Панарин
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