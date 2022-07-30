Панарин рассказал, чем Овечкин удивил его в телефонном разговоре
В Москве в конце июля прошел матч под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина. Хоккеист «Рейнджерс» рассказал, как удалось пригласить на игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Просто позвонил, он сразу: «Я согласен». Все. Честно, удивил меня. Я очень обрадовался. Он тут позвонил мне за пару дней до матча, я испугался, потому что думал, что он сейчас откажется. Говорю: «Сань, не пугай меня», а он по билетам звонил спросить.
Потом еще отругал меня, что ни фига не знаю, потому что я со своей «Нокией». Все эти организационные моменты поручил ребятам, они звонили, приглашали ребят принять участие. Некоторые не понимали — я их зову или не я», — рассказал Артемий Панарин matchtv.ru.
Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.
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|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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