«Питтсбург» победил «Сан-Хосе», у Кросби ассистентский хет-трик

«Питтсбург» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Пингвинз» забивали Рикард Ракелл и Джейк Гюнцель (дубль). Тремя результативными передачами отличился Сидни Кросби. У «Шаркс» шайба на счету Тимо Майера.

«Питтсбург» с 63 очками занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока». «Сан-Хосе» с 45 очками — на 13-й строчке «Запада».

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«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ракелль — 19 (Питри, Кросби), 5:52 — 0:1. Гюнцель — 22 (Кросби, Ракелль), 31:33 — 0:2. Майер — 31, 55:57 — 1:2. Гюнцель — 23 (п.в., Кросби, Ракелль), 59:22 — 1:3.

Вратари: Делл (59:16 — 59:22, 59:33) — Десмит.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (10+17+12) — 28 (9+12+7).

Наши: Барабанов (19.16/1/-2), Свечников (5.48/1/-1) — Малкин (16.11/2/0).

15 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 13 534 зрителя.