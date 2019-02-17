"Сан-Хосе" обыграл "Ванкувер"

"Сан-Хосе" выиграл у "Ванкувера" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Тимо Майер, Логан Кутюр и Джо Павелски. У гостей забивали Антуан Руссель и Брок Бозер.

"Сан-Хосе" набрал 77 очков и занимает второе место на Западе. У "Ванкувера" 59 очков и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Ванкувер" - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Майер - 21 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 3:45 - 1:0. Руссель - 7 (Бига), 4:42 - 1:1. Кутюр - 21 (Павелски, Бернс), 31:08 - 2:1. Бозер - 21 (Петтерссон, Пулио), 44:31 - 2:2. Павелски - 31 (Майер, Кутюр), 53:06 - 3:2.

Вратари: Джонс - Маркстрем (58:06).

Штраф: 13 - 13.

Броски: 26 (11+6+9) - 34 (8+19+7).

Наши: - - Голдобин (14.16/1/-2).

17 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

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