"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис", несмотря на гол Тарасенко и голевую передачу Барбашева

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Сан-Хосе" в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:5 ОТ). "Шаркс" вышел вперед в серии 2-1. Третья игра состоится 18 мая.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Кубка Стэнли

1/2 финала

Третий матч

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 4:5 ОТ (0:2, 4:1, 0:1, 0:1)

Голы: Э. Карлссон - 1, 13:37 - 0:1. Торнтон - 3 (Власик, Лабанк), 16:58 - 0:2. Стин - 2 (Барбашев), 21:18 - 1:2. Торнтон - 4 (Лабанк, Диллон), 21:36 - 1:3. Тарасенко - 6 (Шенн, Парэйко), 24:05 - 2:3. Перрон - 4 (Парэйко, Эдмундсон), 36:03 - 3:3. Перрон - 5 (бол., Марун, Парэйко), 38:42 - 4:3. Кутюр - 14 (Павелски, Торнтон), 58:59 - 4:4. Э. Карлссон - 2 (Нюквист, Майер), 65:23 - 4:5.

Вратари: Биннингтон - Джонс (57:54 - 58:59).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 32 (4+13+12+3) - 32 (9+8+12+3).

Наши: Барбашев (14.49/2/+1), Тарасенко (18.53/3/-1) - -.

16 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 1-2.