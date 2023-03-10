Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сможет помочь команде в ближайших матчах. Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин пропустит 3-4 недели из-за травмы нижней части тела.

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2). В третьем периоде на него упал защитник «Джетс» Логан Стэнли.

В этом сезоне Капризов сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 74 (39+35) очка.