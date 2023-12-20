«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Сан-Хосе» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У «Шаркс» единственный гол забил Джейкоб Макдональд. За «Кингз» голами отметились Анже Копитар, Тревор Мур, Алекс Лафферье и Тревор Льюис.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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