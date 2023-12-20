«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.
У «Шаркс» единственный гол забил Джейкоб Макдональд. За «Кингз» голами отметились Анже Копитар, Тревор Мур, Алекс Лафферье и Тревор Льюис.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|32
|18
|14
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
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|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
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|8
|Коламбус
|34
|11
|23
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|И
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|1
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|30
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|30
|16
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|14
|38
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|8
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|28
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|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|2
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|3
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
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|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|6
|Эдмонтон
|30
|14
|16
|29
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
Результаты / календарь
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24.12
28.12
29.12
30.12
|22.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|5 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|1 : 4
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 1 Б
|22.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|9 : 3
|22.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 3 ОТ
|22.12
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|22.12
|05:00
|
Колорадо – Оттава
|6 : 4
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|0 : 3
|22.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|2 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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