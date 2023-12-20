Хет-трик Марченко, дубль Кучерова и победный гол Капризова: все голы россиян в НХЛ 20 декабря

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В ночь на 20-е декабря в НХЛ состоялся большой игровой день.

Шесть российских хоккеистов забросили 11 шайб. Стоит отметить победный хет-трик форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко в матче против «Баффало» (9:4).

И победный дубль звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова во встрече против «Бостона» (4:3ОТ).

Также по две шайбы забросили нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

И форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

По голу забили Артемий Панарин из «Рейнджерс».

И молодой нападающий «Каролины» Андрей Свечников.