Шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:0.

Отличились Уоррен Фогеле, Дарнелл Нерс и Коннор Макдэвид.

После этого матча «Эдмонтон» с 53 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 48 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Фогеле — 6 (Райан, Бушар), 6:05 — 0:1. Нерс — 5 (Нюджент-Хопкинс), 7:10 — 0:2. Макдэвид — 24 (Бушар), 41:50 — 0:3.

Вратари: Раймер (Савченко, 17:49, Раймер, 20:00) — Скиннер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 20 (10+2+8) — 41 (11+14+16).

Наши: Барабанов (17.15/2/0) — -.

15 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11 513 зрителей.