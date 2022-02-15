Овечкин о Ягре: «Легенда, установил много рекордов. Бог дал ему здоровье, и это хорошо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил вклад форварда чешского «Кладно» Яромира Ягра в мировой хоккей.

«Очевидно, Ягр — легенда. Легенда, которая установила много рекордов. Он так сильно любит хоккей, что до сих пор играет. Бог дал ему здоровье, и это хорошо», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Яромир Ягр занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 766 шайбами. Овечкин идет на четвертой строчке и отстает от чеха на 7 шайб.

Сегодня, 15 февраля Ягру исполняется 50 лет.