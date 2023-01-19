«Сан-Хосе» победил «Даллас», отыгравшись с 0:3

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:3.

При этом «Шаркс» к 30-й минуте уступал со счетом 0:3. У форварда хозяев Александра Барабанова результативная передача.

После этого матча «Сан-Хосе» с 37 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Даллас» с 59 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Делландреа — 6 (Хейсканен, Бенн), 6:43 — 0:1. Робертсон — 30 (Миллер, Хейсканен), 23:54 — 0:2. Факса — 4 (Олофссон, Лундквист), 26:57 — 0:3. Лоренц — 5 (Грегор), 29:41 — 1:3. Бонино — 7 (Барабанов, Карлссон), 31:49 — 2:3. Майер — 26 (бол., Карлссон, Гертл), 35:18 — 3:3. Карлссон — 15 (Бонино, Штурм), 50:41 — 4:3. Кутюр — 16 (п.в., Карлссон), 59:24 — 5:3.

Вратари: Раймер — Эттингер (58:05 — 59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (6+12+10) — 36 (10+10+16).

Наши: Барабанов (15.27/1/+1) — Гурьянов (11.45/2/0).

19 января. Сан-Хосе. SAP Center. 12315 зрителей.