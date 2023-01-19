«Сан-Хосе» победил «Даллас», отыгравшись с 0:3
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:3.
При этом «Шаркс» к 30-й минуте уступал со счетом 0:3. У форварда хозяев Александра Барабанова результативная передача.
После этого матча «Сан-Хосе» с 37 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Даллас» с 59 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Даллас» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы: Делландреа — 6 (Хейсканен, Бенн), 6:43 — 0:1. Робертсон — 30 (Миллер, Хейсканен), 23:54 — 0:2. Факса — 4 (Олофссон, Лундквист), 26:57 — 0:3. Лоренц — 5 (Грегор), 29:41 — 1:3. Бонино — 7 (Барабанов, Карлссон), 31:49 — 2:3. Майер — 26 (бол., Карлссон, Гертл), 35:18 — 3:3. Карлссон — 15 (Бонино, Штурм), 50:41 — 4:3. Кутюр — 16 (п.в., Карлссон), 59:24 — 5:3.
Вратари: Раймер — Эттингер (58:05 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (6+12+10) — 36 (10+10+16).
Наши: Барабанов (15.27/1/+1) — Гурьянов (11.45/2/0).
19 января. Сан-Хосе. SAP Center. 12315 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|44
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|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
|23
|23
|50
|7
|Филадельфия
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|19
|26
|45
|8
|Коламбус
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|13
|31
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
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|35
|9
|74
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|46
|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
|19.01
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|1 : 4
|19.01
|05:30
|
Калгари – Колорадо
|1 : 4
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 5
|19.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Даллас
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21