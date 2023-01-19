Кузьменко признан второй звездой матча с «Тампой»

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:5).

На счету 26-летнего россиянина заброшенная шайба. Первой звездой признан автор хет-трика Стивен Стэмкос, третья звезда — вратарь «Лайтнинг» Брайан Эллиот.

В текущем сезоне Кузьменко провел 43 матча, в которых набрал 39 (18+21) очков.