13 апреля 1974 года в Челябинске родился Сергей Гончар. Сегодня двукратному призер Олимпийских игр в составе сборной России, заслуженному мастеру спорта России исполняется 46 лет.

За свою карьеру в России Гончар выступал за «Трактор» и «Динамо», а во время локаутов он приезжал в «Металлург».

В НХЛ Гончар провел большую часть карьеры, поиграв за «Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттаву» и «Даллас». В составе «Пингвинов» он выиграл Кубок Стэнли в 2009 году.

Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата. Лидирует он в списке российских защитников-бомбардиров и в плей-офф — 117 (24+93) очков в 164 встречах.

Гончар завершил карьеру в 2015 году и с тех пор входит в тренерский штаб «Питтсбурга».