Самсонов рассказал о своей дружбе с Нюландером
Российский голкипер клуба НХЛ «Торонто» Илья Самсонов рассказал о своей дружбе со шведом Вильямом Нюландером.
«Я его еще не видел в Швеции. Хорошо бы его на игре увидеть. Если серьезно, то я знаю, что у наших шведских ребят здесь своя программа. Они ездили на кладбище к Берье Сальмингу. Отдать уважение таким людям намного важнее, чем пойти с ребятами на ланч. Знаю, что у Нюландера намного более насыщенная программа, чем у остальных ребят. Телевидение, интервью, встречи с близкими. Мы с Вилли дружим, в Торонто в любой день можем сходить на ужин. Так что нестрашно, что сейчас его с нами нет, еще пообщаемся», — приводит слова Самсонова Sport24.
В текущем сезоне Самсонов провел 9 матчей, пропустив 27 шайб и отразив 87,78 процента бросков при коэффициенте надежности 3,53.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
|13
|4
|27
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|24.11
|21:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|- : -
|24.11
|21:00
|
Бостон – Детройт
|- : -
|24.11
|22:00
|
Чикаго – Торонто
|- : -
|24.11
|23:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|24.11
|23:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|24.11
|23:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|24.11
|23:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|24.11
|23:30
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7