Самсонов рассказал о своей дружбе с Нюландером

Российский голкипер клуба НХЛ «Торонто» Илья Самсонов рассказал о своей дружбе со шведом Вильямом Нюландером.

«Я его еще не видел в Швеции. Хорошо бы его на игре увидеть. Если серьезно, то я знаю, что у наших шведских ребят здесь своя программа. Они ездили на кладбище к Берье Сальмингу. Отдать уважение таким людям намного важнее, чем пойти с ребятами на ланч. Знаю, что у Нюландера намного более насыщенная программа, чем у остальных ребят. Телевидение, интервью, встречи с близкими. Мы с Вилли дружим, в Торонто в любой день можем сходить на ужин. Так что нестрашно, что сейчас его с нами нет, еще пообщаемся», — приводит слова Самсонова Sport24.

В текущем сезоне Самсонов провел 9 матчей, пропустив 27 шайб и отразив 87,78 процента бросков при коэффициенте надежности 3,53.