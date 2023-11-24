Самсонов: «По сути никто ничего и не предлагал. Я был готов подписать контракт с «Торонто» на 2-3 года»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что готов продлить контракт с канадским клубом.

«Я готов был подписать контракт на два-три года. Сколько хотел клуб, настолько бы подписал. По сути никто ничего и не предлагал. Больше года точно не предлагали. Но вообще деньги — это не главное. На что мы можем жаловаться? В НХЛ платят отличные деньги, я прекрасно живу, у меня все есть. Моя жизнь не поменяется от того, буду я зарабатывать один-два миллиона или восемь. Нужно просто работать, остальное все приложится», — приводит Sport24 слова игрока.

Самсонов перешел в «Торонто» из «Вашингтона» в 2022 году. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 9 матчей за канадскую команду, в 6 из которых победа оставалась за «Мэйпл Лифс».

На данный момент «Торонто» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 22 очками в 17 играх.