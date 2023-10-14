Самсонов рассказал о своем участии в праздновании 100-летнего юбилея «Бостона»

Бывший нападающий «Бостона» Сергей Самсонов рассказал о посещении церемонии празднования 100-летнего юбилея клуба НХЛ. Он отметил, что был рад быть частью этого праздника и встретить своих бывших одноклубников.

«Было все организовано на высоком уровне, огромные традиции, давние воспоминания, было просто здорово поучаствовать в этом. Также интересно было посмотреть игру, прийти в раздевалку, пообщаться с некоторыми игроками. Самое интересное — это то, что можно было состыковаться с ребятами, с которыми в прошлом играл и которых давно не видел. Скорее всего, это и был самый запоминающийся момент этих мероприятий. Давно не видел Джейсона Эллисона, Пи-Джея Аксельссона и Рэя Бурка, с которыми играл, а также Эндрю Рэйкрофта, который был вратарем «Бостона», — приводит ТАСС слова Самсонова.

Самсонов выступал за «Бостон» с 1997 по 2006 год. Россиянин был включен в топ-100 самых легендарных игроков в истории клуба.

Церемония празднования 100-летия «Бостона» состоялась 12 октября перед первым домашним матчем команды в новом сезоне НХЛ против «Чикаго». В этой встрече хозяева победили со счетом 3:1.