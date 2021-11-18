Александр Овечкин не забил в третьем матче подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:0) не смог набрать очков.

36-летний россиянин, хотя и нанес шесть бросков в створ ворот в прошедшей встрече, не забивает уже в третьей игре подряд.

Овечкин, несмотря на это, продолжает находиться среди лучших бомбардиров чемпионата. Он занимает третье место с 26 (12+14) очками. По количеству шайб (12) он на втором месте.

Напомним, на прошлой неделе Овечкин забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Бретта Халла, на счету которого 741 гол.

Дубль в прошедшем матче оформил Гарнет Хатэуэй. Одним из его ассистентов выступил россиянин Евгений Кузнецов.