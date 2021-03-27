Самсонов поблагодарил команду за второй в карьере матч без пропущенных голов

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов поблагодарил одноклубников после победы над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Голкипер стал первой звездой встречи, отразив все 24 броска.

«Вся команда сегодня очень старалась, так что играть было комфортно. Отличный шатаут, спасибо команде. Спасибо всем», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Самсонова.

Стоит отметить, что он впервые в сезоне и второй раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче НХЛ.