Нападающий «Оттавы» Абрамов может вернуться в КХЛ

«Оттава» отправила российского нападающего Виталия Абрамова в фарм-клуб. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча в НХЛ.

По информации «СЭ», игрок в межсезонье может вернуться в Россию. Права на него в КХЛ принадлежат «Трактору».

В этом сезоне 22-летний хоккеист провел 8 матчей в чемпионате Финляндии в составе «Юкерита» на правах аренды и набрал 7 (5+2) очков. Также он отыграл 12 матчей в АХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) баллов.