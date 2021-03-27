Нападающий «Оттавы» Абрамов может вернуться в КХЛ
08:38
«Оттава» отправила российского нападающего Виталия Абрамова в фарм-клуб. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча в НХЛ.
По информации «СЭ», игрок в межсезонье может вернуться в Россию. Права на него в КХЛ принадлежат «Трактору».
В этом сезоне 22-летний хоккеист провел 8 матчей в чемпионате Финляндии в составе «Юкерита» на правах аренды и набрал 7 (5+2) очков. Также он отыграл 12 матчей в АХЛ и записал на свой счет 5 (2+3) баллов.
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