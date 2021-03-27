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Самсонов второй раз в карьере не пропустил в матче НХЛ. Видео

05:37
27 марта. &quot;Вашингтон&quot; - &quot;Нью-Джерси&quot; - 4:0. Ильям Самсонов в воротах. Фото nhl.com
27 марта. &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; - &amp;quot;Нью-Джерси&amp;quot; - 4:0. Ильям Самсонов в воротах. Фото nhl.com
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0). Он впервые в сезоне и второй раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала в Twitter видео с лучшими сэйвами Самсонова в сегодняшнем матче против «Дэвилз».

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