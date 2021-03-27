Самсонов второй раз в карьере не пропустил в матче НХЛ. Видео

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0). Он впервые в сезоне и второй раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала в Twitter видео с лучшими сэйвами Самсонова в сегодняшнем матче против «Дэвилз».