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Сам привез, сам спасай. Красивый сейв Мерзликина

08:31
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» принимает «Коламбус». В одном из эпизодов встречи красивый сейв совершил голкипер «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликинс.

Сначала он сам ошибся за воротами и позволил выбросить шайбу на свой пятак. Шайба после нескольких рикошетов летела в ворота, но Мерзликинс успел вернуться на место и в прыжке выбить ее с линии.

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