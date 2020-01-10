Сам привез, сам спасай. Красивый сейв Мерзликина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» принимает «Коламбус». В одном из эпизодов встречи красивый сейв совершил голкипер «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликинс.

Сначала он сам ошибся за воротами и позволил выбросить шайбу на свой пятак. Шайба после нескольких рикошетов летела в ворота, но Мерзликинс успел вернуться на место и в прыжке выбить ее с линии.