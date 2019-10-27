Руководители НХЛ и ИИХФ в Швеции обсудят участие хоккеистов в Олимпийских играх

Руководители НХЛ и ИИХФ проведут переговоры об участии игроков из клубов лиги в международных матчах, включая игры на Олимпиаде. Как сообщает Sportsnet, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, президент ИИХФ Рене Фазель и исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер проведут встречу в Стокгольме, где сыграют «Тампа-Бэй» и «Баффало» в рамках Глобальной серии НХЛ.

На встрече будет обсуждаться участие хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх и на чемпионатах мира. Напомним, что игроки НХЛ участвовали в Играх в последнее время с 1998 по 2014 год, но на Олимпиаде в 2018 году они не выступали.