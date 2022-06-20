Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Старз» в первом раунде плей-офф от «Калгари».

— Хочется вернуться к событиям, за которыми вы наблюдали с трибуны. Что помешало «Далласу» пройти первый раунд с «Калгари»?

— Мое мнение: в конце серии не хватило силенок. Февраль, март и половина апреля были сильно загружены играми. Так составили расписание. Считаю, что нам не хватило сил, но сложно рассуждать об этом с трибуны.

— С какими чувствами следили за плей-офф? Из-за перенесенной операции вы не могли помочь команде — и, наверное, переживали от этого еще больше.

— Это хуже всего. Сейчас только понял друзей, родителей и тех, кто за меня болеет. Тяжело смотреть матч с трибуны. Ты ничего не можешь сделать. Кажется, что надо открыться здесь, отдать пас сюда и бросить туда, но на льду не получится так подумать. На трибуне ты смотришь игру с другими эмоциями. Это тяжело и не сильно приятно.

— Общались с командой в плей-офф?

— За весь плей-офф видел парней два раза. Когда играли дома, я занимался отдельно на тренировочной арене. Когда играли на выезде, я оставался в Далласе.