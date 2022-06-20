Антон Худобин: «На собрании перед плей-офф-2020 нам показывали видео с пожеланиями, записанные родителями или женами»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал, что помогло главному тренеру Рику Боунессу сплотить команду в плей-офф-2020, когда «Старз» дошли до финала Кубка Стэнли, а все матчи проходили в «пузыре».

— При этом Боунесс помог команде дойти до финала в 2020 году. Каким вы запомнили этап работы с этим тренером?

— У нас были хорошие отношения. Сначала он работал помощником. Общались с ним по-другому. Когда его назначили главным тренером, стиль общения немного изменился. Но все было на позитиве.

— А в чем изменился стиль общения?

— Помощники всегда ближе к игрокам, чем главный тренер. Поясню. Все решения принимает главный тренер. Это все понимают. Когда хоккеиста не устраивает игровое время либо вратарь не выходит несколько матчей, все всегда винят главного тренера. Одни злятся, другие обижаются. А на помощников никто не обижается. Не они же определяют состав. Когда помощник становится главным, роли меняются. Привыкаешь к одному стилю общения и потом оперативно перестраиваешься под другой.

— Добрый полицейский становится злым полицейским?

— Можно сказать и так.

— Боунесс возглавил клуб по ходу сезона-2019/20 и вывел его в финал. Редкий случай для тренера. Возможно, доверительные отношения и помогли сплотить команду?

— Безусловно. Начну с предыстории. Я был в финалах как третий вратарь с «Бостоном» в 2011 году, как второй вратарь с «Бостоном» в 2013-м и в 2020-м как первый номер «Далласа». В плей-офф преподносят разные фишки. Мы играли через день или каждый день. А жили, как все знают, в «пузыре». Не было физического общения с родными и близкими. Что сделал Боунесс? В клубе как-то нашли контакты родителей всех игроков. За день до каждого матча в восемь вечера мы проводили собрания. Каждый раз нам показывали видео с пожеланиями, записанные нашими родителями или женами. Передавали нам чувство семейности — что за нас болеют, нас любят и ждут дома. Это сильно сплотило коллектив. Плюс на нас не было никакого давления.