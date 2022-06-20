Голкипер Коновалов объяснил мотивы досрочного возвращения в Россию из Северной Америки

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о причинах досрочного возвращения в Россию.

«Я провел в системе «Эдмонтона» полноценный сезон и уже был знаком с требованиями, которые существуют в клубе. Шанса сыграть в НХЛ мне так и не дали. Может быть, где-то и я не лучшим образом сыграл в АХЛ, но в любом случае за этот год я получил огромный опыт для себя и развития карьеры в будущем», — приводит слова Коновалова «Чемпионат».

Также 23-летний игрок рассказал, что на его решение вернуться в Россию повлияло то, что Стюарт Скиннер начал играть все матчи подряд во второй части сезона АХЛ.

«На самом деле, на мое решение повлияло множество факторов, но это был один из них. Когда в АХЛ спускают человека из НХЛ, ему сразу предоставляют много игрового времени и возможностей, вокруг него фактически начинает строиться игра. Очень тяжело проявить себя тем, кто сидит в АХЛ и только ждет своего шанса. Не хочу кого-то обвинять в сложившейся ситуации. Если мне не дали шанса, значит, я неудачно играл», — отметил Коновалов.

Ранее Коновалов выступал в системе «Эдмонтона». В сезоне-2021/22 голкипер провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей за «Бэйкерсфилд» и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вратарь подписал одностороннее соглашение с московскоим «Динамо» на два года.