Российский нападающий «Анахайма» Минтюков лидирует в НХЛ по очкам среди новичков

Российский форвард «Анахайма» Павел Минтюков лидирует в НХЛ по очкам среди новичков.

Ранее в матче с «Вегасом» (4:2) россиянин отметился результативной передачей. Для него это восьмое (1 + 7) очко.

Столько же баллов у Бобби Бринка из «Филадельфии» (3 + 5) и Логана Кули (1 + 7).

Эти игроки опережают нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, у которого семь очков.

«Анахайм» с 14 очками идет на 6-м месте в Западной конференции. «Вегас» — первый (23 очка).