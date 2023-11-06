Лидер гонки бомбардиров НХЛ Хьюз выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает НХЛ.

Он получил повреждение в первом периоде матча против «Сент-Луиса» (4:1), который прошел в пятницу.