Лидер гонки бомбардиров НХЛ Хьюз выбыл на несколько недель из-за травмы
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает НХЛ.
Он получил повреждение в первом периоде матча против «Сент-Луиса» (4:1), который прошел в пятницу.
Хьюз набрал 20 (5+15) очков и делит первое место в списке бомбардиров НХЛ с Элиасом Петтерссоном из «Ванкувера». Ранее американец был признан первой звездой октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|11
|4
|7
|10
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Тампа-Бэй
|11
|5
|6
|13
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|7
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
Результаты / календарь
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10.11
11.11
|6.11
|02:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|2 : 4
|6.11
|03:00
|
Анахайм – Вегас
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|11
|18
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|11
|11
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38
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