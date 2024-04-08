Российский голкипер «Колорадо» Георгиев считает, что команда может играть лучше

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев поделился мнением о концовке регулярного чемпионата НХЛ.

«Сейчас команда должна проходить матч за матчем. Должны играть с умом, и тогда все будет хорошо. «Колорадо» может стать лучше, особенно я», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 102 очка в 78 матчах. «Лавины» отстают от лидирующего «Далласа» на 5 очков.

В текущем сезоне 28-летний Георгиев сыграл 60 матчей, в которых одержал 37 побед и 2 раза сыграл на ноль.