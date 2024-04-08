Форвард «Анахайма» Нестеренко прокомментировал свой первый гол в НХЛ

Нападающий «Анахайма» Никита Нестеренко прокомментировал свой первый гол в НХЛ.

В прошедшей игре регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 Б) американец забросил дебютную шайбу в своей карьере.

«Вроде как просто развернулся и нашел свободную зону. Мне повезло отправить шайбу в ворота», — приводит слова Нестеренко официальный сайт НХЛ.

«Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 78 матчах.