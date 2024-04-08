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Сегодня, 09:47

Форвард «Анахайма» Нестеренко прокомментировал свой первый гол в НХЛ

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Нападающий «Анахайма» Никита Нестеренко прокомментировал свой первый гол в НХЛ.

В прошедшей игре регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:6 Б) американец забросил дебютную шайбу в своей карьере.

«Вроде как просто развернулся и нашел свободную зону. Мне повезло отправить шайбу в ворота», — приводит слова Нестеренко официальный сайт НХЛ.

«Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 55 очков в 78 матчах.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
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«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 78 53 25 110
2 Каролина 78 49 29 105
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Вашингтон 77 36 41 83
6 Филадельфия 78 36 42 83
7 Нью-Джерси 78 37 41 79
8 Коламбус 78 26 52 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 76 44 32 97
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 77 34 43 72
8 Монреаль 77 29 48 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 78 49 29 107
2 Колорадо 78 48 30 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 78 45 33 94
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 77 33 44 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 77 47 30 102
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 76 42 34 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 78 25 53 55
8 Сан-Хосе 77 18 59 44
Результаты / календарь
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13.04
8.04 00:00
Каролина – Коламбус
 3 : 0
8.04 01:00
Вашингтон – Оттава
 2 : 3 ОТ
8.04 01:00
Сан-Хосе – Аризона
 2 : 5
8.04 02:00
Рейнджерс – Монреаль
 5 : 2
8.04 02:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 2 : 3 Б
8.04 03:00
Анахайм – Сент-Луис
 5 : 6 Б
8.04 05:00
Колорадо – Даллас
 4 : 7
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 78 133
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 75 64
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

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