Главный тренер «Миннесоты» восхитился атлетизмом Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мнением о сильных сторонах форварда «дикарей» Кирилла Капризова.

«Его уровень атлетизма действительно впечатляет. Это здорово, когда у тебя есть игрок с таким «двигателем», который позволяет ему проводить много времени на площадке», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 89 (41+48) очков. Всего в НХЛ у него 273 матча и 323 (155+168) очка.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 77 матчах.