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Российские игроки «Вашингтона» пока не вернулись к тренировкам с командой

21:58
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки пока не вернулись к тренировкам с командой.

«Мы раньше с таким не сталкивались, — цитирует тренера NBC. — Иногда игроки, которые восстанавливаются после травмы, выходят на лед раньше срока. И тогда их можно убрать из списка травмированных. Но не знаю, как мы поступим в этой ситуации. Думаю, он выйдут на лед, когда допустят всех».

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Они должны были пропустить четыре матча.

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