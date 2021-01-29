Российские игроки «Вашингтона» пока не вернулись к тренировкам с командой

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что российские игроки пока не вернулись к тренировкам с командой.

«Мы раньше с таким не сталкивались, — цитирует тренера NBC. — Иногда игроки, которые восстанавливаются после травмы, выходят на лед раньше срока. И тогда их можно убрать из списка травмированных. Но не знаю, как мы поступим в этой ситуации. Думаю, он выйдут на лед, когда допустят всех».

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Они должны были пропустить четыре матча.