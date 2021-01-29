Алекс Пьетранджело заразился коронавирусом
21:15
Заразившимся коронавирусом игроком «Вегаса» оказался защитник команды Алекс Пьетранджело, пишет в Twitter журналист Джереми Рутефорд.
Накануне национальная хоккейная лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Сент-Луисом».
Ранее сообщалось, что НХЛ пересмотрит расписание клуба из-за того, что у игрока команды обнаружен коронавирус. Но имя хоккеиста, по правила лиги, не уточнялось.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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