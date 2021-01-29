Овечкин возглавил рейтинг свободных агентов следующим летом по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News составил рейтинг хоккеистов НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.

Первое место в этом списке занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У 35-летнего россиянина истекает контракт, по которому он получает 9,538 миллиона долларов.

Второе место в рейтинге занял защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон (кэпхит — 5,75 млн). Третьим стал нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг (5,571 млн).

Рейтинг свободных агентов от The Hockey News

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — зарплата 9,538 миллиона долларов

2. Дуги Хэмилтон («Каролина») — 5,75

3. Габриэль Ландескуг («Колорадо») — 5,571

4. Туукка Раск («Бостон») — 7

5. Тэйлор Холл («Баффало») — 8

6. Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 6

7. Филипп Дано («Монреаль») — 3,083

8. Томаш Татар («Монреаль») — 5,3

9. Кайл Палмиери («Нью-Джерси») — 4,65

10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 4,4