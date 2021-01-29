Овечкин возглавил рейтинг свободных агентов следующим летом по версии The Hockey News
Журнал The Hockey News составил рейтинг хоккеистов НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.
Первое место в этом списке занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У 35-летнего россиянина истекает контракт, по которому он получает 9,538 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге занял защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон (кэпхит — 5,75 млн). Третьим стал нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг (5,571 млн).
Рейтинг свободных агентов от The Hockey News
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — зарплата 9,538 миллиона долларов
2. Дуги Хэмилтон («Каролина») — 5,75
3. Габриэль Ландескуг («Колорадо») — 5,571
4. Туукка Раск («Бостон») — 7
5. Тэйлор Холл («Баффало») — 8
6. Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 6
7. Филипп Дано («Монреаль») — 3,083
8. Томаш Татар («Монреаль») — 5,3
9. Кайл Палмиери («Нью-Джерси») — 4,65
10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 4,4
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