Романов установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ).

24-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте. Таким образом Романов установил личный рекорд по забитым голам за сезон в НХЛ — на его счету четыре шайбы. В сезоне-2021/22 защитник забил три гола за «Монреаль».

В текущем сезоне Романов провел 41 матч, в которых набрал 10 (4+6) очков.