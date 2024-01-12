«Виннипег» победил «Чикаго»
«Виннипег» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мерфи — 2 (Райхель, Гуттман), 24:19 — 0:1. Виларди — 10 (Лаури, Моррисси), 56:31 — 1:1. Элерс — 15 (Лаури, Диллон), 58:55 — 2:1.
Вратари: Броссуа — Мразек.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (10+6+12) — 21 (6+10+5).
Наши: Наместников (19.01/3/-1) — Зайцев (16.27/0/0).
12 января. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
Результаты / календарь
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
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10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|5 : 2
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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