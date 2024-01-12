Бучневич признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2).

28-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка, забросив в пустые ворота. Первой звездой признан форвард Джордан Кайру, офомивший хет-трик. Вторая звезда — вратарь Джордан Биннингтон, отразивший 40 бросков.

В текущем сезоне Бучневич провел 38 матчей, в которых набрал 32 (13+19) очка.