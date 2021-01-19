Российский защитник Александр Романов прокомментировал свой дебютный гол в НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1).

«Мы играли как команда, играли как семья. Мой первый гол? Я был так воодушевлен, у меня просто не было слов, — цитирует Ромаанова журналист TSN Джон Лу в Twitter.

21-летний россиянин провел сегодня на льду 17 минут 43 секунды. Всего на счету защитника два очка в трех матчах.

Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.