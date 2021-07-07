Романов должен сыграть в пятом матче серии против «Тампы»

Защитник «Монреаля» Александр Романов должен принять участие в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы». Он тренировался в третьей паре обороны вместе с Бреттом Кулаком, сообщает журналист Джон Лу.

#Habs vs #TBLightning Game 5:

Toffoli — Danault — Gallagher

Anderson — Suzuki — Caufield

Byron — Evans — Lehkonen

Armia — Staal — Perry



Chiarot — Weber

Edmundson — Petry

Romanov — Kulak



Price

Allen@TSN_Edge — John Lu (@JohnLuTSNMtl) July 7, 2021

В текущем плей-офф Романов отыграл три матча, в которых забросил одну шайбу — в четвертой встрече серии с «Тампой». «Лайтнинг» ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.