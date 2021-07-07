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Романов должен сыграть в пятом матче серии против «Тампы»

18:51
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Защитник «Монреаля» Александр Романов должен принять участие в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы». Он тренировался в третьей паре обороны вместе с Бреттом Кулаком, сообщает журналист Джон Лу.

В текущем плей-офф Романов отыграл три матча, в которых забросил одну шайбу — в четвертой встрече серии с «Тампой». «Лайтнинг» ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.

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