Романов должен сыграть в пятом матче серии против «Тампы»
18:51
Защитник «Монреаля» Александр Романов должен принять участие в пятом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы». Он тренировался в третьей паре обороны вместе с Бреттом Кулаком, сообщает журналист Джон Лу.
В текущем плей-офф Романов отыграл три матча, в которых забросил одну шайбу — в четвертой встрече серии с «Тампой». «Лайтнинг» ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.
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